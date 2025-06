Politica

Occhiuto: «Forse qualcuno vuole che molli»

Conferenza stampa del presidente della Regione dopo l’inchiesta della Procura di Catanzaro per corruzione. Il governatore si è scusato per la mancata partecipazione a Perfidia e sull'indagine ha detto: «Forse qualcuno vuole che molli, ma non voglio fare il complottista».