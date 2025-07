Politica

Lamezia, seduta lampo per le surroghe dei consiglieri

Seduta lampo del Consiglio comunale di Lamezia Terme. L'assise convocata con all'ordine del giorno un unico punto, ovvero la surroga dei consiglieri comunali eletti che sono stati nominati in giunta, si è consumata in poche battute e senza alcun dibattito in aula. L'opposizione chiede maggiore efficienza.