Politica

Murone: «Io candidato del centrodestra a Lamezia? Sì, se ci sono le condizioni»

L’avvocato e professore universitario Mario Murone non sa ancora se sarà della partita per le prossime amministrative di Lamezia Terme e non perché non abbia sciolto le riserve. «Il problema non è sciogliere le riserve – spiega a Buongiorno in Calabria, format di LaC Tv condotto da Massimo Clausi e Jennifer Stella –, la mia situazione è una situazione particolare».

Murone racconta: «Io sono stato contattato per un'eventuale disponibilità a una candidatura da metà ottobre e la mia disponibilità è rimasta tale fino a oggi, nel senso che ancora oggi il centrodestra sta cercando di individuare il candidato su una rosa di nomi che evidentemente stanno sul tavolo». Da parte sua, l’avvocato conferma di aver dato una disponibilità che «è rimasta tale nel corso del tempo».

Ovviamente la questione non si ferma alla rosa di candidati sul tavolo, il tema è più complesso: «La mia è una disponibilità a valutare la candidatura, attenzione, perché si devono verificare determinate condizioni. Non mi sono mai spostato da questa posizione nonostante qualcuno abbia detto il contrario e continuo a valutare quello che accade. Alla fine il centrodestra sceglierà il candidato e, se mi verrà proposta la candidatura, sceglierò se accettare».