Politica

Nel Milleproroghe un salvagente per le Asp calabresi

Il decreto Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei ministri, contiene diverse novità in ambito sanitario che riguardano anche la Calabria, in particolare la

proroga al 31 marzo 2025 dei termini per l’approvazione dei bilanci delle aziende sanitarie precedenti il 2022. Una norma utile alle Asp di Cosenza e Reggio Calabria che hanno bilanci ormai datati ancora da approvare.