Politica

Pd, a Cosenza finisce l'era Pecoraro. Ora il congresso

Se a livello regionale non ci sono dubbi per la rielezione di Nicola Irto a segretario regionale del Partito Democratico, in provincia di Cosenza si apre la corsa al successore di Vittorio Pecoraro che ha chiuso il suo mandato aprendo, a sorpresa, discussioni interne nelle correnti che animano i democrat bruzi