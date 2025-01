Politica

Regionali, il centrosinista ancora fermo al palo

Il dibattito nei partiti in vista delle prossime elezioni regionali. L’esponente del Pd, Raffaele Mammoliti, è convinto che il centrodestra si stia sfaldando e che anche il rapporto con il Governo centrale non sia più idilliaco come un tempo. Ma anche il centrosinistra sembra ancora fermo nella costruzione di un’alternativa.