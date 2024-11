Politica

Vitalizi, dopo le polemiche arriva il passo indietro

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, e la figuraccia a livello nazionale, il Consiglio regionale si appresta a cancellare la norma che assegna i vitalizi anche ai politici decaduti in anticipo dalla carica. Tallini: «Non è in linea con le disposizioni nazionali». Tansi, intanto, lancia la sua petizione per chiedere l’eliminazione della legge: «È uno schiaffo ai calabresi». Santelli si prepara alla prossima stagione turistica, ma avverte le altre regioni: «Facciano controlli in partenza».