Rubrica Cultura e Spettacolo - Moccia presenta il corto girato con gli attori calabresi

Il regista e autore Federico Moccia ha diretto un corto intitolato "Bugie" con dodici attori e attrici della scuola Maros in Teatro di Corigliano Rossano, che presenterà il 10 dicembre al cineteatro San Marco. Un'esperienza preziosa per l'autore del best seller "Tre metri sopra il cielo" che ai nostri microfoni ha raccontato retroscena gustosi delle sue opere di maggior successo.