Capodanno in Calabria, ecco tutti i grandi live di San Silvestro

Da Reggio Calabria - che ospiterà il live Rai "L'anno che verrà", a Cosenza passando per Corigliano Rossano, tutto è pronto per i concertoni che segneranno in Calabria il passaggio dal 2024 al 2025.