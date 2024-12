Rubriche tg

Cenone di Capodanno, ecco cosa porteranno i calabresi in tavola

Mancano poche ore al cenone di fine anno. Le famiglie sono pronte a riunirsi per salutare il 2024 e scambiarsi gli auguri per un felice 2025. Ma cosa porteranno i calabresi in tavola la notte di San Silvestro? Lo abbiamo chiesto direttamente a loro.