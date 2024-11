Rubriche tg

Rubrica Le parole dei luoghi - Gerace sparviero, borghetto, bombarde

La seconda puntata della rubrica “Le parole dei luoghi” ci porta a Gerace. La leggenda vuole che il suo nome derivi dal greco “ierax”, sparviero, l’uccello che su questa collina di roccia a oltre 450 metri d’altezza guidò gli abitanti dell’antica Locri in fuga dall’invasione dei Saraceni. Famosa per i suoi tanti edifici di culto che le sono valsi la definizione di “città delle 100 chiese” e per la sua cattedrale che è la più grande della Calabria, dal 2015 è inserita tra i Borghi più belli d’Italia.