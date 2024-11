Rubriche tg

Rubrica Storie - A Santa Domenica di Ricadi ritorna la Passione vivente

A 15 anni dall'ultima edizione torna, a Santa Domenica di Ricadi nel vibonese, la Via Crucis vivente. Oltre ottanta i partecipanti, tra figuranti e protagonisti della rappresentazione, con otto scene per meditare sulla passione di nostro Signore. La manifestazione è organizzata dall'Associazione "Un fiore per Gesù", guidata dalla presidente Anna Dell'Ascenzione.