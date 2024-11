Rubriche tg

Rubrica Tg - Le parole dei luoghi - Mongiana

Nel cuore delle Serre vibonesi sorge Mongiana. È questa la terza tappa della rubrica “Le parole dei luoghi”. Creata intorno al 1770 come residenza per i lavoratori delle Ferriere Borboniche e della Real Fabbrica d’Armi, è uno dei primi esempi in Italia di villaggio industriale. Strategica la sua posizione, al centro di un territorio che offriva tutti gli elementi utili alla produzione: il minerale da cui estrarre il ferro, la limonite, l’acqua e il legno da trasformare in fuoco. È la natura la vera grande ricchezza di questo posto, con i suoi boschi incontaminati dimora di alberi monumentali. Alleata fondamentale di una grande storia. Una storia operaia forgiata nel cuore della Calabria.