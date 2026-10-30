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Sanità

Bene confiscato diventa sede èquipe per la disabilità

Reggio Calabria: grazie ad Asp, Comune ed EISS un bene confiscato alla criminalità organizzata diventa un luogo sociale.

30 ottobre, 2026
Sanità

Ultimo sit-in in notturno, al Gom arrivano 10 posti rene

28 ottobre 2026
Ore 12:05
Ultimo sit-in in notturno, al Gom arrivano 10 posti rene
Sanità

Reggio, sit in contro la chiusura del Poliambulatorio

27 ottobre 2026
Ore 13:00
Reggio, sit in contro la chiusura del Poliambulatorio
Sanità

Chirurgia della spalla, esperti a confronto a Lamezia

25 ottobre 2026
Ore 11:22
Chirurgia della spalla, esperti a confronto a Lamezia
Sanità

Concorsi Oss, mobilitazioni in Cittadella

24 ottobre 2026
Ore 11:47
Concorsi Oss, mobilitazioni in Cittadella
Sanità

Frecciarossa fa tappa a Cosenza, prevenzione in stazione

24 ottobre 2026
Ore 11:42
Frecciarossa fa tappa a Cosenza, prevenzione in stazione
Sanità

Shoulder 360 Europe, al via il Meeting International

23 ottobre 2026
Ore 18:30
Shoulder 360 Europe, al via il Meeting International
Sanità

Cassano in rosa per la prevenzione del tumore al seno

23 ottobre 2026
Ore 12:11
Cassano in rosa per la prevenzione del tumore al seno
Sanità

Catanzaro insiste su campagna di prevenzione oncologica

21 ottobre 2026
Ore 12:02
Catanzaro insiste su campagna di prevenzione oncologica
Sanità

Caregiver tra lavoro e assistenza: l'appello di Grace

21 ottobre 2026
Ore 11:57
Caregiver tra lavoro e assistenza: l'appello di Grace
Sanità

A Reggio il reparto di pediatria del Gom si umanizza

18 ottobre 2026
Ore 11:49
A Reggio il reparto di pediatria del Gom si umanizza
Sanità

Settimana viva: cosa fare quando il cuore si ferma

17 ottobre 2026
Ore 11:33
Settimana viva: cosa fare quando il cuore si ferma
Sanità

La crisi carburante mette a rischio i mezzi di soccorso

16 ottobre 2026
Ore 12:00
La crisi carburante mette a rischio i mezzi di soccorso
Sanità

Cosenza, sostenere l'allatamento al seno

14 ottobre 2026
Ore 19:00
Cosenza, sostenere l'allatamento al seno
Sanità

Cosenza, flash mob per l'allattamento al seno

14 ottobre 2026
Ore 12:37
Cosenza, flash mob per l'allattamento al seno
Sanità

A Vibo Marina il terzo congresso di Proctologia

12 ottobre 2026
Ore 19:00
A Vibo Marina il terzo congresso di Proctologia
Sanità

Medicina estetica e social media, i consigli della Sime

12 ottobre 2026
Ore 11:13
Medicina estetica e social media, i consigli della Sime
Sanità

Cecità, prevenzione continua per evitare liste d'attesa

11 ottobre 2026
Ore 12:00
Cecità, prevenzione continua per evitare liste d'attesa
Sanità

Tumori, a Cassano i medici rilanciano la prevenzione

11 ottobre 2026
Ore 12:00
Tumori, a Cassano i medici rilanciano la prevenzione
Sanità

Cosenza per due giorni capitale della neonatologia

10 ottobre 2026
Ore 11:22
Cosenza per due giorni capitale della neonatologia
Sanità

Ospedale di Gioia Tauro, via libera ai lavori

7 ottobre 2026
Ore 19:00
Ospedale di Gioia Tauro, via libera ai lavori
Sanità

Sibaritide, impegno comune per l'ospedale

7 ottobre 2026
Ore 12:45
Sibaritide, impegno comune per l'ospedale

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