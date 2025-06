Sanità

Dialisi turistica negata per carenza di personale

Come tanti altri centri in Calabria, anche l'ospedale di Soverato è punto di riferimento in estate per i turisti in dialisi che scelgono la nostra regione per le loro vacanze. Peccato però che quest'anno il servizio di dialisi turistica non può essere garantito a causa della carenza di personale.