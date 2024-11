Servizi tg

Cavallo di ritorno, blitz dell’Arma in via degli Stadi a Cosenza

Blitz dei carabinieri in via degli Stadi a Cosenza contro il sempre più frequente fenomeno dei furti d’auto con richieste estorsive. Sei le ordinanze di custodia cautelare e 14 in tutto gli indagati nell’operazione messa a segno dagli uomini dell’Arma