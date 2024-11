Servizi tg

Scuole calabresi in trincea tra tagli e dimensionamento

Le scuole in Calabria sono sempre più sotto pressione, tra tagli di bilancio e accorpamenti delle autonomie scolastiche. La Città Metropolitana di Reggio lancia l’allarme: il dimensionamento previsto per il prossimo anno potrebbe compromettere ancora di più l'accesso all'istruzione in molte aree già fragili del territorio