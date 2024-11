Servizi tg

La commemorazione dei defunti a Reggio Calabria

Oggi due novembre, giornata dedicata al ricordo di chi non c’è più: celebrazioni in tutta la Calabria, dalle grandi città ai piccoli centri. Noi siamo stati al cimitero monumentale di Condera, a Reggio Calabria, dove l’arcivescovo Fortunato Morrone ha celebrato la santa messa per commemorare tutti i defunti. Presenti autorità e cittadinanza.