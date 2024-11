Servizi tg

Depuratore da oltre 1 milione abbandonato nel Vibonese

Arriva dal Vibonese la nuova storia di un’opera incompiuta che al tempo stesso rappresenta un’importante minaccia ambientale per il territorio. Si tratta del depuratore nato per convogliare i reflui dei Comuni di Acquaro, Dasà e Arena; mai entrato in funzione e costato oltre un milione di euro.