Disturbi comportamentali, l'appello di mamma Francesca

È una situazione ormai diventata insostenibile quella che sta vivendo una famiglia catanzarese con un figlio di 34 anni affetto da gravi disturbi del comportamento. Dopo 15 mesi in attesa per un posto in una residenza sanitaria, mamma Francesca affida al nostro network il suo sfogo