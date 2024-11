Servizi tg

I fantasmi del Consiglio regionale

L'assemblea riunitasi ieri non ha discusso delle emergenze della Calabria. Il tutto mentre spiccano i silenzi dell'assessore al Bilancio Minenna, che non è intervenuto nonostante si siano approvati gli assestamenti di bilancio, e dell'opposizione che non ha incalzato Occhiuto su nessun tema