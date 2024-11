Servizi tg

La Viola Reggio Calabria cerca la sesta vittoria

Nel campionato di Serie B Interregionale di Pallacanestro la Viola Reggio Calabria sarà impegnata in casa del Piazza Armerina, per cercare la sesta vittoria consecutiva. Impegno in trasferta per la Bim Bum Rende, mentre l'Academy Catanzaro riceverà la visita della Promobasket Marigliano.