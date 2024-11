Servizi tg

Pulmino bruciato a San Roberto, la rabbia della comunità

Brutto colpo per la comunità di San Roberto, in provincia di Reggio Calabria, dove docenti e genitori hanno ritrovato il pulmino dell’asilo nido completamente carbonizzato. Il sindaco Micari ha chiamato a raccolta la popolazione e ha rivolto un appello a non lasciare sola la sua gente