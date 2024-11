Servizi tg

Serie D, La Vibonese agguanta la vetta della classifica

Si è giocata ieri la nona giornata del campionato di Serie D. La Vibonese vince 2-1 in casa del Città di Sant’Agata è vola in vetta alla classifica. Vittorie importanti anche per Reggina e Sambiase, mentre il Locri perde contro il Castrumfavara.