Aeroporto dello stretto, anno da record tra luci e ombre
A Reggio Calabria l’aeroporto dello Stretto chiude il 2025 con numeri mai visti prima, sfiorando la soglia simbolica del milione di passeggeri. Un risultato storico che arriva mentre si avvicina l’apertura della nuova aerostazione, attesa per gennaio, ma che si accompagna anche ai tagli di ITA Airways e a un rallentamento registrato già nel mese di novembre. Un bilancio fatto di record, cantieri che diventano realtà e scelte strategiche che peseranno sul futuro dello scalo