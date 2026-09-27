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Agedi compie 40 anni tra inclusione e progetti futuri

E andiamo a Reggio Calabria dove lo sguardo al sociale è sempre più attento grazie a realtà consolidate sul territorio come Agedi.

27 settembre, 2026
Società

Stranieri in classe, in Calabria sono appena il 5,10%

22 settembre 2026
Ore 12:59
Stranieri in classe, in Calabria sono appena il 5,10%
Società

inteligenza artificiale a Soverato nasce Mirmarks

27 settembre 2026
Ore 14:45
inteligenza artificiale a Soverato nasce Mirmarks
Società

Catanzaro, dopo 5 anni apre il Parco Li comuni di Siano

27 settembre 2026
Ore 14:42
Catanzaro, dopo 5 anni apre il Parco Li comuni di Siano
Società

La Calabria al centro e l'eredita del forum di Entopan

27 settembre 2026
Ore 11:04
La Calabria al centro e l'eredita del forum di Entopan
Società

Filmare festival, premiato il presidente Maduli

27 settembre 2026
Ore 11:03
Filmare festival, premiato il presidente Maduli
Società

Disabiltà, la relatrice Onu Heba Hagrass a Reggio

27 settembre 2026
Ore 10:58
Disabiltà, la relatrice Onu Heba Hagrass a Reggio
Società

Premio internazionale citta di Castrovillari e Pollino

27 settembre 2026
Ore 09:46
Premio internazionale citta di Castrovillari e Pollino
Società

A Spezzano Albanese la seconda edizione di Expo arberia

26 settembre 2026
Ore 12:00
A Spezzano Albanese la seconda edizione di Expo arberia
Società

La notte dei ricercatori illumina la Mediterranea

26 settembre 2026
Ore 12:00
La notte dei ricercatori illumina la Mediterranea
Società

Orti solidali a Cosenza, l'esperienza non si interrompe

26 settembre 2026
Ore 12:00
Orti solidali a Cosenza, l'esperienza non si interrompe
Società

Vibo non si divide: la risposta dopo le intimidazioni

26 settembre 2026
Ore 12:00
Vibo non si divide: la risposta dopo le intimidazioni
Società

Reggio, "Superscienceme 2026" al via alla Mediterranea

25 settembre 2026
Ore 12:09
Reggio, \"Superscienceme 2026\" al via alla Mediterranea
Società

L'apertura di Sciabaca nel segno di Leonardo Sciascia

25 settembre 2026
Ore 11:59
L'apertura di Sciabaca nel segno di Leonardo Sciascia
Società

Informazione e IA, Domenico Maduli al forum di Entopan

25 settembre 2026
Ore 11:57
Informazione e IA, Domenico Maduli al forum di Entopan
Società

Carabinieri, Melito saluta il maggiore Barbero

24 settembre 2026
Ore 19:00
Carabinieri, Melito saluta il maggiore Barbero
Società

Vibo, la sicurezza stradale entra nelle scuole

24 settembre 2026
Ore 15:20
Vibo, la sicurezza stradale entra nelle scuole
Società

Rischio sismico in Calabria, scuola indietro anni luce

24 settembre 2026
Ore 12:41
Rischio sismico in Calabria, scuola indietro anni luce
Società

Oltre l'algoritmo: intelligenza artificiale e lavoro

24 settembre 2026
Ore 12:40
Oltre l'algoritmo: intelligenza artificiale e lavoro
Società

Il sottopasso del mar di Soverato tra luce e arte

24 settembre 2026
Ore 12:39
Il sottopasso del mar di Soverato tra luce e arte
Società

Vibo, i contadini rivogliono il loro mercato

24 settembre 2026
Ore 12:31
Vibo, i contadini rivogliono il loro mercato
Società

Carol a scuola con la mamma chiediamo i suoi diritti

23 settembre 2026
Ore 19:32
Carol a scuola con la mamma chiediamo i suoi diritti

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