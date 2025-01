Società

Alloggi popolari, in Calabria domande inevase

Sono 11mila le domande per ottenere alloggi di edilizia popolare rimaste inevase. Un dato tra i più alti d'Italia e che preoccupa la Uil che punta il dito contro politiche abitative inefficaci. Nel Pnrr non sono previsti progetti per la costruzione di nuovi complessi con il rischio di lasciare senza risposta il fabbisogno di intere fasce di popolazione.