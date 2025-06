Società

Caraffa, il Pratesi incontra la cultura arbereshe

Visita nella comunità di origine albanese di Caraffa, in provincia di Catanzaro, per gli studenti dell'Istituto universitario Pratesi di Soverato, affiliato alla facoltà di Scienze dell'educazione dell'Università Pontificia Salesiana. Un'occasione per conoscere da vicino il patrimonio culturale del borgo arbëreshë