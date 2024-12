Società

Artigiano in fiera, Massari: «È una Calabria dolcissima»

Milano. È una Calabria dolcissima e di eccellenza quella raccontata dal maestro Iginio Massari nel corso della 28esima edizione di Artigiano in fiera. Il più grande pasticcere d'Italia, ospite della manifestazione, ha parlato del suo amore per la nostra terra e per i prodotti agroalimentari regionali.