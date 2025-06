Società

Vasco Rossi scopre la 'nduja di Spilinga

Preconcerto dal gusto calabrese per Vasco Rossi. Una visita in camerino prima dell'evento di venerdì scorso all'Olimpico di Roma si trasforma in una scoperta per il rocker emiliano. Protagonista dell'episodio l'avvocato Antonia Postorivo, che recandosi a salutarlo ha pensato di portargli un dono dalla Calabria: la 'nduja di Spilinga. «Sai che non so cos'è?», dice lui. Probabile che lo abbia scoperto subito dopo il concerto.