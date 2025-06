Società

Borgia, al via il cartellone degli eventi estivi

Ha preso il via a Borgia, in provincia di Catanzaro, il cartellone di eventi estivi promosso dall'amministrazione comunale. Numerosi gli appuntamenti in programma nel centro storico e nella frazione marina di Roccelletta tra musica, arte e comicità. A tenere a battesimo il "Borgia summer vibes" è stato il concerto di Orietta Berti