Battaglie di libertà, la marcia civile di Zavettieri

“Battaglie di libertà” è il nuovo libro di Saverio Zavettieri, ex sindaco di Bova Marina ed ex assessore regionale. In un dialogo con il giornalista Francesco Kostner, Zavettieri ha ripercorso al terrazzo Pellegrini di Cosenza la sua lunga militanza nel sindacato, nel Partito Socialista e nelle istituzioni nell’incontro moderato da Antonella Grippo