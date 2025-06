Società

Cinghiali, Coldiretti: "La difesa passiva non basta"

Coldiretti torna a incalzare la Regione sull'applicazione del piano straordinario contro i cinghiali. L'emergenza sta mettendo in ginocchio gli agricoltori, ma c'è soddisfazione per la previsione della misura a sostegno dell'acquisto di strumenti di difesa delle colture. Per l'associazione, però, la difesa passiva non basta.