Società

Cosenza, inaugurata la Culla per la Vita

È stata presentata a Cosenza la “Culla per la vita”, uno spazio realizzato all’Ospedale Annunziata per aiutare la donna che sceglie di non tenere il proprio piccolo, a preservarne la vita e ad affidarlo alle cure dei sanitari, in piena sicurezza e totale anonimato