Società

Crotone, studenti piantano “un albero per il futuro”

Carabinieri per la tutela della Biodiversità, Istituto Lucifero-Ciliberto e Comune di Crotone insieme per l’ambiente grazie al progetto Un albero per il futuro: un centinaio di piante sono state messe a dimora a Parco Pitagora per creare un bosco diffuso e ridurre l’emissione di CO2 nell’atmosfera