Società

È scontro sindacale sui tirocinanti

Si spacca il tavolo sindacale sulla vertenza dei tirocinanti. Oggi la Regione ha convocato le parti sociali per la firma di un accordo che prevede l'esodo dal bacino dei lavoratori over 60. In disaccordo le sigle Usb e Csa che sono scese nuovamente in piazza, annunciando azioni legali