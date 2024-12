Nonostante i suoi 88 anni tutti i giorni, anche nelle giornate di tempo instabile, sale in sella alla sua bici e percorre, nel territorio della Locride tra costa, collina e zone di montagna, almeno 50 chilometri. Giuseppe Scali, autotrasportatore in pensione di Roccella Jonica, ciclista prima dilettante e poi amatoriale da oltre 70 anni, di smettere di pedalare non ha nessuna voglia.

«Ogni tanto vado anche un po' lungo – racconta – la scorsa domenica sono arrivato anche fino a Capo Spartivento. Ho sempre avuto sin da ragazzino questa passione per il ciclismo e la bicicletta. Quando Coppi e Bartali partecipavano al giro della Provincia di Reggio, mi convinsi a farlo anche io, e sin dagli anni ’50 ho partecipato a diverse corse tra i dilettanti. Adesso nelle gambe ho quasi un milione di chilometri».

Il cicloamatore più anziano della Calabria è di Roccella: «Il mio segreto? La prudenza

Fisico asciutto e aitante, uomo socievole e dal carattere estroverso, Giuseppe esce in bici tutti i giorni al mattino insieme ai suoi compagni di squadra, tutti più giovani di lui. Considerata l’età e le distanze giornaliere percorse con la sua bicicletta da corsa, Scali è sicuramente il ciclista amatoriale più longevo della Calabria e forse anche d’Italia. «Ora che fa un po' freddo preferisco i percorsi in pianura, ma appena arriverà la primavera conto al più presto di tornare anche in montagna. Il mio segreto? È la prudenza, ho quasi 89 anni e cerco di stare attento mantenendo sempre l’equilibrio per evitare di cadere».