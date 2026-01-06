La Befana dei Vigili del Fuoco in visita all’ospedale di Lamezia Terme

Società

Anche quest’anno si è rinnovata la tradizione della Befana dei Vigili del Fuoco, che ha fatto visita ai pazienti dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme.

La Befana speciale è giunta in modo spettacolare a bordo dell’autoscala, raggiungendo il piano dell’ospedale e facendo il suo ingresso dalla finestra del reparto di Pediatria, tra lo stupore e l’entusiasmo dei bambini, dei loro genitori e del personale sanitario.

Successivamente la Befana dei Vigili del Fuoco ha fatto visita anche ai pazienti dell’O.B.I. (Osservazione Breve Intensiva), area del Pronto Soccorso dedicata al monitoraggio dei pazienti per brevi periodi, e al Pronto Soccorso, portando un sorriso e un segno di vicinanza anche a chi sta affrontando momenti di attesa e difficoltà.