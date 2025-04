Società

L'ateneo dei record, una borsa di studio per tutti

Anche per l'anno accademico 2024/2025 l'Università della Calabria ha reperito le risorse per l'erogazione delle borse di studio a tutti gli studenti aventi diritto. Il dato consolida il primato attribuito dal Censis all'ateneo di Arcavacata, al primo posto nella graduatoria tra le grandi università italiane per servizi resi agli studenti