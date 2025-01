Società

L'Epifania reggina tra cioccolato e carbone

Si chiudono le festività natalizie in riva allo stretto tra shopping e momenti di aggregazione per tutta la famiglia. Abbiamo chiesto alle famiglie di Reggio Calabria come trascorreranno questa giornata dell'Epifania all'insegna del ritorno alla normalità dopo delle feste straordinarie.