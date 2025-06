Società

Maturità al via a Reggio con la notte prima degli esami

Sono iniziati gli esami di maturità per gli oltre 18mila studenti calabresi che questa mattina si sono recati in aula per svolgere la prima prova di italiano. A Reggio Calabria abbiamo ascoltato gli studenti non solo davanti ai cancelli delle scuole, ma anche ieri sera durante la tradizionale "Notte prima degli esami" a Piazza Castello