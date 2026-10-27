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Mileto riabbraccia il prezioso sarcofago di Eremburga

A Mileto torna il sarcofago di Eremburga, la seconda moglie di Ruggero I d’Altavilla. Un prestito che avvia idealmente le celebrazioni dell’anno dei Normanni, previste nel 2027.

27 ottobre, 2026
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Oktoberfest Calabria, weekend da tutto esaurito

26 ottobre 2026
Ore 13:08
Oktoberfest Calabria, weekend da tutto esaurito
Società

Autotrasportatori, domani Fedralog incontra Salvini

27 ottobre 2026
Ore 13:37
Autotrasportatori, domani Fedralog incontra Salvini
Società

Tpl e aziende nel limbo, la voce della Lirosi

27 ottobre 2026
Ore 13:34
Tpl e aziende nel limbo, la voce della Lirosi
Società

Cosenza, il cinema contro le dipendenze

27 ottobre 2026
Ore 13:00
Cosenza, il cinema contro le dipendenze
Società

Piattaforma Cisl per il confronto e la responsabilità

27 ottobre 2026
Ore 13:00
Piattaforma Cisl per il confronto e la responsabilità
Società

I Giovani protagonisti del Festival del Sud di Vibo

26 ottobre 2026
Ore 19:30
I Giovani protagonisti del Festival del Sud di Vibo
Società

Scalea, riapre lo Zucca Village

26 ottobre 2026
Ore 19:30
Scalea, riapre lo Zucca Village
Società

Vibo Valentia, rinasce la ciclovia sul mare

26 ottobre 2026
Ore 19:30
Vibo Valentia, rinasce la ciclovia sul mare
Società

Catanzaro, bando rigenerare comunità: al via i progetti

26 ottobre 2026
Ore 19:30
Catanzaro, bando rigenerare comunità: al via i progetti
Società

Boxe, da tutta Italia a Cosenza per "Non solo pugni"

26 ottobre 2026
Ore 19:13
Boxe, da tutta Italia a Cosenza per \"Non solo pugni\"
Società

Il modello Bova contro lo spopolamento della Calabria

26 ottobre 2026
Ore 13:07
Il modello Bova contro lo spopolamento della Calabria
Società

Bergarè, bilancio positivo per la V edizione

26 ottobre 2026
Ore 13:04
Bergarè, bilancio positivo per la V edizione
Società

Il Festival del Sud si chiude con Alan Friedman

26 ottobre 2026
Ore 13:02
Il Festival del Sud si chiude con Alan Friedman
Società

Cosenza Da Mancini Cinque proposte per il welfare

26 ottobre 2026
Ore 08:21
Cosenza Da Mancini Cinque proposte per il welfare
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Piattaforma Cisl per il confronto e la responsabilità

26 ottobre 2026
Ore 08:20
Piattaforma Cisl per il confronto e la responsabilità
Società

Vertenza Tis, la Regione spera in risorse statali

25 ottobre 2026
Ore 11:32
Vertenza Tis, la Regione spera in risorse statali
Società

Ai nostri giovani abbiamo rubato il futuro

25 ottobre 2026
Ore 11:29
Ai nostri giovani abbiamo rubato il futuro
Società

La proiezione di "Asilo vola" in piazza De Nava

25 ottobre 2026
Ore 11:24
La proiezione di \"Asilo vola\" in piazza De Nava
Società

Scalea, riapre lo Zucca Village

25 ottobre 2026
Ore 11:21
Scalea, riapre lo Zucca Village
Società

Siderno conclusa la prima edizione di Pizzaville

25 ottobre 2026
Ore 11:19
Siderno conclusa la prima edizione di Pizzaville
Società

La rubrica di Frate Umile: vivere per amare

24 ottobre 2026
Ore 11:48
La rubrica di Frate Umile: vivere per amare

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La Carcara di Caria su LaC Storie

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Pittura, Rombiolo torna a emozionarti

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