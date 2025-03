Società

Poverta educativa, Calabria tra le regioni piu esposte

Rimane di stretta attualità il tema della povertà educativa in Calabria, quell’insieme di condizioni in cui bambini e adolescenti sono privati del diritto all’apprendimento, soprattutto per le carenze del sistema scolastico, e di opportunità culturali e formative. Con effetti nel tempo, anche sul tessuto economico della regione.