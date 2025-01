Società

Pullman, costi alle stelle per le tratte Calabria-Roma

Il periodo delle festività si avvia a conclusione e dunque molti calabresi fuorisede si apprestano a rientrare nelle rispettive località di lavoro. A pesare, oltre alla necessità del distacco dagli affetti familiari, sono soprattutto i costi dei trasporti, in particolare per coloro che scelgono i viaggi in pullman e che hanno visto i prezzi schizzare anche del 300 per cento in più