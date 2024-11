Società

Reggio, ad Arghillà dispersione scolastica e pandemia

Sono tanti, ma non tutti coloro che ne avrebbero bisogno, le bambine e i bambini delle scuole primarie del territorio di Arghillà a Reggio Calabria che possono contare su un servizio di supporto scolastico e di sostegno integrato per contrastare la dispersione. Ancora di meno sono i ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie di primo grado. Mentre si dialoga con il Comune per potenziare il servizio, la pandemia sta generando conseguenze disastrose.