San Giovanni in Fiore, il Carnelevarune chiude la settimana più folle dell'anno

Nel nome di Pasquale Spina il "Carnelevarune" chiude la settimana dell'anno con le Frassie organizzate dalla Proloco sangiovannese, in collaborazione con l'amministrazione comunale. Ad aprire la manifestazione il corteo funebre di "Carnelevarune" che è stato portato in Piazza Funtanella". Un pomeriggio legato alle tradizioni con manifestazione carnevalesca di satira popolare in versi. Poeti, artisti e cittadini si sono sul palco per cantare "naturale" e recitare componimenti ironici e pungenti, che raccontano la politica, la società e i personaggi locali con spirito critico e umorismo.