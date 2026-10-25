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Scalea, riapre lo Zucca Village

Il primo Zucca village della Calabria sorge a Scalea e quest'anno riapre per la quarta edizione.

25 ottobre, 2026
Società

Inaugurata la festa del cioccolato di Cosenza

23 ottobre 2026
Ore 12:06
Inaugurata la festa del cioccolato di Cosenza
Società

Vertenza Tis, la Regione spera in risorse statali

25 ottobre 2026
Ore 11:32
Vertenza Tis, la Regione spera in risorse statali
Società

Ai nostri giovani abbiamo rubato il futuro

25 ottobre 2026
Ore 11:29
Ai nostri giovani abbiamo rubato il futuro
Società

La proiezione di "Asilo vola" in piazza De Nava

25 ottobre 2026
Ore 11:24
La proiezione di \"Asilo vola\" in piazza De Nava
Società

Siderno conclusa la prima edizione di Pizzaville

25 ottobre 2026
Ore 11:19
Siderno conclusa la prima edizione di Pizzaville
Società

La rubrica di Frate Umile: vivere per amare

24 ottobre 2026
Ore 11:48
La rubrica di Frate Umile: vivere per amare
Società

Il botta e risposta a distanza tra Colosimo e Gratteri

24 ottobre 2026
Ore 11:44
Il botta e risposta a distanza tra Colosimo e Gratteri
Società

Diritti e disabilità, in Calabria pochi garanti comunali

24 ottobre 2026
Ore 11:40
Diritti e disabilità, in Calabria pochi garanti comunali
Società

Tutela vittime di reato, la Calabria lancia la rete

23 ottobre 2026
Ore 18:30
Tutela vittime di reato, la Calabria lancia la rete
Società

Catanzaro, al via il monitoraggio degli alberi

23 ottobre 2026
Ore 12:10
Catanzaro, al via il monitoraggio degli alberi
Società

Cosenza, ascensore bloccato: disagi a scuola

23 ottobre 2026
Ore 12:08
Cosenza, ascensore bloccato: disagi a scuola
Società

Focus sulla pesca, in chiusura del festival Thalassa

23 ottobre 2026
Ore 12:07
Focus sulla pesca, in chiusura del festival Thalassa
Società

Al museo di Reggio in esclusiva la mostra ispirazioni

22 ottobre 2026
Ore 17:43
Al museo di Reggio in esclusiva la mostra ispirazioni
Società

Comalca di Catanzaro, da mercato ad hub agroalimentare

22 ottobre 2026
Ore 17:40
Comalca di Catanzaro, da mercato ad hub agroalimentare
Società

Diga Ancipa, a Troina il ricordo dei minatori mottesi

22 ottobre 2026
Ore 17:38
Diga Ancipa, a Troina il ricordo dei minatori mottesi
Società

Cosenza Checchinato e il ruolo sociale della chiesa

22 ottobre 2026
Ore 14:52
Cosenza Checchinato e il ruolo sociale della chiesa
Società

Roma, editoria e IA: servono regole certe

22 ottobre 2026
Ore 11:59
Roma, editoria e IA: servono regole certe
Società

Pizzo, il Ministro Foti al battesimo del mare

22 ottobre 2026
Ore 11:50
Pizzo, il Ministro Foti al battesimo del mare
Società

Cosenza, studenti in piazza contro il carovita

22 ottobre 2026
Ore 11:45
Cosenza, studenti in piazza contro il carovita
Società

Inaugurato a Vibo il centro fisioterapico Performa

21 ottobre 2026
Ore 19:04
Inaugurato a Vibo il centro fisioterapico Performa
Società

Garegive tra lavoro e assistenza, l'appello di Grace

21 ottobre 2026
Ore 18:56
Garegive tra lavoro e assistenza, l'appello di Grace

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La Carcara di Caria su LaC Storie

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