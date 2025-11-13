Social
Società
Soverato inaugura il nuovo palazzetto dello sport

La città di Soverato ha il suo nuovo palazzetto dello sport, realizzato grazie a un finanziamento Cipe del 2018. Per il sindaco Daniele Vacca inizia così una "nuova era".

13 novembre, 2025
A Reggio Calabria l'inaugurazione dell'anno accademico

11 novembre 2025
Ore 20:33
Giulia Tarsitano da Cosenza a Milano e ritorno: «Ecco perché sono tornata»

13 novembre 2025
Ore 15:04
Castrovillari, opportunita di riscatto per i detenuti

13 novembre 2025
Ore 13:34
A Reggio Calabria uniti contro la violenza sulle donne

13 novembre 2025
Ore 13:22
Calabria protagonista al Merano wine festival

13 novembre 2025
Ore 12:55
Reggio, ecco il calendario storico dei carabinieri

12 novembre 2025
Ore 19:11
Fiammetta Borsellino a Corigliano Rossano

12 novembre 2025
Ore 17:21
Due milioni per l'aviosuperficie di Scalea ma è polemica

12 novembre 2025
Ore 13:01
San Luca, la Regione finanzia la depurazione

12 novembre 2025
Ore 12:45
A Lamezia Terme si risparmia sugli eventi natalizi

12 novembre 2025
Ore 12:44
Policlinico Unical, Maggiolini guarda oltre la Regione

12 novembre 2025
Ore 12:43
A Catanzaro la mostra di Mario Naccarato

11 novembre 2025
Ore 13:10
La storia di Valeria, quando il dolore diventa forza

11 novembre 2025
Ore 13:03
Di vino, d'olio e dintorni a Nocera Terinese

11 novembre 2025
Ore 12:50
La memoria dei luoghi: Bianca Ripepi nel cuore di Reggio

10 novembre 2025
Ore 19:00
Carenza idrica, studenti in sciopero a Rossano

10 novembre 2025
Ore 12:25
Bergamotto di Reggio Calabria sempre più unico

10 novembre 2025
Ore 11:30
Il legame di Beppe Vessicchio con l'oncologia di Paola

10 novembre 2025
Ore 11:28
Siderno, Claudia Koll racconta la sua conversione

10 novembre 2025
Ore 11:26
32 anni fa l'apparizione della Vergine Maria a Natuzza

9 novembre 2025
Ore 13:29
La Regista De Lillo ospite della rassegna fuori campo

9 novembre 2025
Ore 10:45
