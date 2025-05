Società

Spopolamento: in Calabria anche i capoluoghi perdono abitanti

Fuga non solo dai piccoli centri. Nella nostra regione anche le grandi città non se la passano bene. Partiamo da Catanzaro. Il capoluogo di regione ha perso, dal 2003 al 2023, oltre undicimila abitanti. Costante ma non significativa anche la curva degli stranieri.