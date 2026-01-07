Social
Tornare in forma dopo gli eccessi a tavola

Finite le abbuffate natalizie, il rischio è passare subito all’estremo opposto: digiuni improvvisati, bevande “miracolose” e sensi di colpa eccessivi.

7 gennaio, 2026
dieta
Società

A Praia a Mare la Befana arriva in parapendio

7 gennaio 2026
Ore 20:00
Società

Praia, seconda edizione della Befana in parapendio

7 gennaio 2026
Ore 12:46
Società

Miglierina, diecimila visitatori per il presepe vivente

7 gennaio 2026
Ore 12:43
Società

A Vibo si va "Oltre le barriere" con Lambertini

7 gennaio 2026
Ore 12:39
Società

Natività sostenibile nei presepi di Marianna Guerrieri

7 gennaio 2026
Ore 12:35
Società

Bova Marina, la natività salesiana tra passato e futuro

7 gennaio 2026
Ore 12:34
Società

Corigliano Rossano in piena emergenza idrica

7 gennaio 2026
Ore 12:32
Società

Mongrassano Scalo si trasforma in Betlemme

6 gennaio 2026
Ore 12:55
Società

Gimigliano come Betlemme, presepe vivente nel borgo

6 gennaio 2026
Ore 12:51
Società

Bova Marina. la Natività salesiana tra passato e futuro

6 gennaio 2026
Ore 12:43
Società

Arte e solidarietà, al via la mostra "Artisti per Gaza"

6 gennaio 2026
Ore 12:38
Società

A Reggio il presidio a sostegno del Venezuela

6 gennaio 2026
Ore 12:33
Società

Cassano disservizi senza fine agli Atm delle poste

6 gennaio 2026
Ore 12:30
Società

La Befana dei Vigili del Fuoco in visita all’ospedale di Lamezia Terme

6 gennaio 2026
Ore 10:46
Società

Cosenza scende in piazza per il Venezuela

5 gennaio 2026
Ore 17:38
Società

Oltremoda chiude a Reggio con la tappa al teatro Cilea

5 gennaio 2026
Ore 13:30
Società

Triangolare di pallavolo in ricordo di Ilaria Sollazzo

5 gennaio 2026
Ore 13:24
Società

A Reggio torna "Natale a Gaza" per non dimenticare

5 gennaio 2026
Ore 13:20
Società

Successo a Guardavalle per il "Natale sotto le stelle"

5 gennaio 2026
Ore 13:15
Società

Vertigo e la magia del sud, il Capodanno del Rendano

4 gennaio 2026
Ore 11:59
Società

Si accende la magia a Belcastro, borgo delle favole

4 gennaio 2026
Ore 11:58
